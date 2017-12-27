Туреччина здивувала НАТО купівлею не інтегрованих до стандартів Альянсу російських ракетних систем

Туреччина закупить у Росії чотири зенітні ракетні системи S-400 на $2,5 млрд. Угода знаходиться на фінальній стадії, повідомляє Reuters з посиланням на коментар Сергія Чемезова, голову російського концерну "Ростех".

Читайте такожСоюзники по НАТО завтра обговорять свою політику відкритих дверейУстановки S-400 можуть вражати цілі в повітрі, що знаходяться на відстані до 250 миль. За контрактом, Туреччина виплатить 45% вартості одразу і отримає кредит від Росії на решту 55% вартості, повідомляє Reuters з посиланням на інформацію російської сторони. Перші поставки очікуються в березні 2020 року.

На Заході угоду зустріли з занепокоєнням, адже Туреччина є членом НАТО і має другі за величиною військові сили серед країн Альянсу, а російські зенітні системи не можливо інтегрувати до військової інфраструктури НАТО.

Британське видання express.co.uk розмістило повідомлення про цю угоду під заголовком: "Готуються до Третьої світової?".