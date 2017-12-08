Президент Туреччини вперше за 65 років приїхав до Греції і запропонував переглянути кордони

Перший за 65 років візит до Греції турецького глави держави розпочався з обміну різкими заявами між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і приймаючим його президентом Греції Прокопісом Павлопулосом, пише Бі-Бі-Сі.

Ердоган заявив, що договір 1923 року, який встановив кордон між Туреччиною і Грецією після Першої світової війни, застосовується несправедливо.

Павлопулос відкинув будь-які можливі зміни в Лозаннському договорі.

Туреччина і Греція з 1950-х років входять в НАТО, однак їх двосторонні відносини залишаються напруженими.

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Як пише Бі-Бі-Сі, джерела цієї напруженості різноманітні. Багаторічні суперечки через приналежність незаселених островів у Егейському морі в 1996 році призвели до того, що обидві країни опинилися на межі війни.

Вони також не змогли досягти мирної угоди по розділеному Кіпру - Туреччина вторглася в північну частину острова в 1974 році у відповідь на військовий переворот, підтриманий Афінами.

Туреччина також заявляє, що в північно-східній Греції не дотримуються права мусульманської меншини турецького походження.

Як заявив Ердоган в Афінах, їм не дозволяється самостійно обирати муфтіїв і замість цього ісламські богослови призначаються центральною владою Греції.

Турецький уряд також невдоволений рішенням Верховного суду Греції, який заблокував екстрадицію восьми турецьких військових, які втекли до Греції, після того як взяли участь у невдалому переворот в минулому році в Туреччині.

Ердоган наполегливо закликав Грецію видати цих людей.

Греція, зі свого боку, скаржиться, що Туреччина регулярно порушує її повітряний і військово-морський простір.

Напружені відносини між сусідами зберігаються з 30-х років XIX століття, коли Греція добилася незалежності від Османської імперії.

Рішучі виступи проти Лозаннського договору та на його захист прозвучали на спільній прес-конференції в перший день дводенного візиту турецького лідера.

Ердоган заявив, що ставлення до мусульман у Греції свідчить про те, що Афіни не дотримуються договору.

"Необхідна підтримка їм не надається з точки зору інвестицій ... і йде дискримінація", - сказав він, зазначивши, що деякі пункти договору потребують роз'яснення.

У відповідь Прокопіс Павлопулос, який відомий в Греції як один із провідних правознавців, заявив: "Цей договір не є для нас предметом переговорів, цей договір не має пробілів, не потребує перегляду або оновлення. Договір має силу в його нинішньому вигляді".

Пізніше прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас сказав, що обидві країни домовилися прийняти заходи "по зміцненню довіри", додавши, що для сторін важливо навчитися спокійно обговорювати свої розбіжності у поглядах.

"Ми повинні говорити про наші розбіжності і наші суперечки конструктивно, без перебільшень чи провокацій, а також поважати думку іншої сторони", - зауважив Ципрас в присутності турецького президента.

Як повідомляє з Афін кореспондент Бі-бі-сі Марк Лоуен, обидва уряди сподіваються відкрити нову главу у двосторонніх відносинах і підписати угоди щодо спільних проектів у сфері розвитку інфраструктури.