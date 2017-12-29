Убита в Італії українка мала кілька романів одночасно - ЗМІ (відео)

Італійські слідчі підозрюють, що українку, тіло якої знайшли в горах, міг вбити її коханець з ревнощів. Чоловік згодом скоїв самогубство, повідомляє ТСН.

Читайте такожВ Італії з численними синцями і подряпинами знайшли тіло українкиТіло жінки в горах італійської провінції Тревізо знайшли мисливці. Поліція припускає, що загибла - це українка Софія Мельник, яка пропала в листопаді. Ця смерть на перших шпальтах усіх італійських газет.

Розтин тіла показав численні удари, які могли бути завдані жінці такими предметами, як молоток або палиця з закругленими кінцями.

Крім цього, є ознаки побиття, але не виключають, що частина цих ударів і подряпин є наслідком падіння тіла жінки з багатометрової висоти, у балку, де і знайшли її тіло. Є ймовірність, що Софія була ще жива, коли її тіло було викинуто в яр.