У Марселі за 10 хвилин до нового року розстріляли чоловіка

В ніч на Новий рік у 15 окрузі Марселя чоловіка розстріляли з автоматичної зброї. Про це повідомляє 20 Minutes, передає Європейська правда.

Убивство сталося за 10 хвилин до нового року. 29-річний чоловік вийшов з бару та прямував до своєї машини, де його зустріли невідомі та розстріляли з автоматів Калашнікова. Чоловіка забрала швидка, але пізніше повідомили, що він загинув.

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Видання з посиланням на прокурора Кзавьє Тарабо стверджує, що на місці було знайдено 29 гільз, стріляли кілька людей. Регіональне видання La Provence пише про "приблизно 20 гільз калібру 7.62" та уточнює, що стріляти могла і одна людина, зараз це з'ясовується.

Загиблий був пов’язаний з кримінальним світом. Наразі немає даних про те, чи був він залучений до мережі наркотрафіку. До того у 2017 році в Марселі було скоєно 8 вбивств наркодилерів та пов’язаних з ними осіб, у департаменті Буш-дю-Рон – 12.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня у Канаді знайшли мертвими мільярдера і його дружину.