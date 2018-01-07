У конгресі США не побачили доказів "акустичних атак" на Кубі

05:05, 07 січня 2018
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У конгресі стверджують, що "немає жодних свідчень того, що хтось навмисно намагався заподіяти шкоду комусь".

Ілюстрація / REUTERS

Американський сенатор Джеф Флейк заявив, що США не знайшли доказів «акустичних атак» на співробітників посольства у Гавані.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами сенатора, кубинські чиновники повідомили йому, що ФБР після візиту на Кубу не виявили свідчень подібних атак.

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Потім Флейк побував на секретному брифінгу з американськими чиновниками, після якого, за його словами, у нього не залишилося сумнівів у заявах кубинських колег.

«Немає жодних свідчень, що хтось навмисно намагався заподіяти шкоду комусь. Ніхто не говорить, що з цими людьми (співробітниками посольства — ред.) нічого не сталося, але немає жодних свідчень, що це була навмисна атака з чийогось боку, будь то кубинці або хтось ще», — сказав Флейк.

Раніше в Держдепартаменті заявили, що кількість постраждалих від «акустичних атак» на Кубі американських дипломатів збільшилась до 24 осіб.

Після цього кубинська сторона назвала такі заяви «науковою фантастикою».

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Теги: #акустичні атаки на Кубі