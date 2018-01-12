У Великій Британії засудили хірурга, який залишав власні ініціали на органах пацієнтів

У Великій Британії засудили до громадських робіт та штрафу хірурга-трансплантолога Саймона Бремхолла, який під час операцій випікав аргоновим променем власні ініціали на печінках пацієнтів.

Як повідомляє SkyNews, на засіданні суддя зазначив, що Бремхолл «зрадив довіру» своїх пацієнтів. Хірург залишив «автографи» на їх внутрішніх органах під час операцій з трансплантації, що були проведені у лютому та серпні 2013 року.

Зазначається, що одна з трансплантованих печінок не прижилася, через причини, не пов’язані з діями Бремхолла. Тоді інший хірург, який проводив на ній операцію, знайшов на внутрішньому органі літери "SB", і сфотографував їх.

Бремхолл, що є визнаним у світі професіоналом своєї справи, покинув практику у 2014 році.

Одна з жертв хірурга у суді заявила, що зіткнулася через вчинок Брамхолла з психологічними проблемами.

За вироком суду, хірург уникнув ув’язнення – суд присудив йому покарання у вигляді 120 годин неоплачуваних громадських робіт та штрафу у 10 тисяч фунтів стерлінгів.

Раніше повідомлялось, що Саймона Бремхолла усунули від роботи в госпіталі королеви Єлизавети II. У госпіталі він пропрацював 12 років і вважався досвідченим фахівцем у галузі транспланталогії.