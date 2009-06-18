ЄС очікує нового газового конфлікту між Україною та Росією в липні

Європейський Союз очікує нового газового конфлікту між Україною та Російською Федерацією в липні, повідомляє німецьке агентство новин DPA. За його інформацією, європейські лідери планують обговорити це питання на саміті, який починається сьогодні в Брюсселі.

Як заявив DPA один із високопоставлених європейських чиновників, «у липні це стане справжньою проблемою – в України немає грошей для того, щоб заплатити за газ, який необхідно закачати в сховища. Цей саміт є останньою можливістю для Європейської комісії виробити план подальших дій».

За словами литовського прем`єр-міністра Андріуса КУБІЛІУСА, «нам не дуже зрозумілі причини – чи то це дійсно тому, що в українського уряду немає грошей, чи то це якась нова стратегія російського прем`єр-міністра Володимира ПУТІНА».

Також перед самітом кілька високопоставлених європейських чиновників заявили, що, за висновками експертів, Україна не зможе заплатити за газ, який буде поставлено до Європи в липні, й це матиме серйозні наслідки для європейських споживачів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 червня, в Брюсселі проходить засідання Координаційної групи Євросоюзу з питань газу, до участі в якому було запрошено представників України та Росії для обговорення ситуації з поставками російського газу до ЄС через територію України.