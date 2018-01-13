Війська Асада здійснили чергову хімічну атаку в Сирії - ВВС

В суботу, 13 січня, жителі провінції Східна Гута, яка розташована неподалік від Дамаску, повідомили, що під час атаки урядових військ був використаний отруйний газ.

Про це повідомляє ВВС.

Багато жителів провінції відчули після авіаудару характерний запах, а мінімум шість людей звернулися за допомогою до лікарів.

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Раніше в ООН повідомили, що починаючи з грудня сирійські провінції Ідліб і Хама покинули майже 100 тисяч осіб.

Також 7 січня на північному заході сирійської провінції Ідліб стався вибух , загинули за різними даними від 18 до 30 осіб.