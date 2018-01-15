США перекинули до Естонії 12 винищувачів F-16

На естонську авіабазу в Емарі приземлилися 12 літаків F-16 112-ї ескадрильї Національної гвардії Огайо ВПС США, щоб взяти участь у міжнародних навчаннях.

Винищувачі прилетіли в Емарі з американської авіабази Толедо, не роблячи зупинок по шляху, повідомляє місцеве видання ERR прес-службу Генштабу Сил оборони Естонії.

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За словами виконуючого обов'язки командувача ВПС Естонії, полковника Рійво Валге, одна з цілей майбутніх навчань - відточити майстерність у повітряних широкомасштабних операціях. На допомогу в цих навчаннях прийдуть і досвідчені авіанавідники з Бельгії.

Навчання триватимуть до середини березня. Вправи "повітря-повітря" пройдуть у призначених для цього тренувальних зонах на островах і в Західній Естонії на висотах не нижче 1,5 км. Вправи "повітря-земля" проходитимуть на центральному полігоні Сил оборони, в його околицях можливі польоти на низьких висотах.

F-16 Fighting Falcon - американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління.