В Сенаті США Трампа порівнюють зі Сталіним

Сенатор-республіканець Джеф Флейк цього тижня звернеться до сенату з промовою, у якій розкритикує президента США Дональда Трампа за використання терміну «ворог народу» стосовно ЗМІ, та порівняє його з радянським диктатором Йозефом Сталіним.

«Коли можновладець називає будь-яку пресу, що його не влаштовує «фейковими новинами», то саме він має викликати підозри, а не преса», - наводить уривок з тексту промови політика NBC News.

У промові Флейка вказується, що використання Трампом словосполучення, яке використовував стосовно своїх ворогів Сталін, є свідченням стану американської демократії.

Сенатор нагадає, що навіть у СРСР використання терміну «ворог народу» згодом було заборонено Микитою Хрущовим.

Читайте такожWSJ спростувало звинувачення Трампа в спотворенні його цитати про "хороші відносини" з Кім Чен ИномДональд Трамп використав термін «ворог народу», у своєму Twitter у лютому минулого року. Президент вказав, що «ЗМІ з фейковими новинами» це не його особисті вороги, а «вороги усього американського народу».

Раніше президент США Дональд Трамп у своєму твіттері назвав психічно хворим автора книги «Вогонь і лють: в Білому домі Трампа». Він також висловив упевненість в тому, що провідні ЗМІ «сходять з розуму» через його перемогу на виборах.