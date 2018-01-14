Трамп назвав психічно хворим автора книги про себе

Президент США Дональд Трамп у своєму твіттері назвав психічно хворим автора книги «Вогонь і лють: в Білому домі Трампа».

«Надходить так багато фейкових новин. Вони навіть не намагаються викласти вірно чи виправитись, коли вони не праві. Вони просувають фейковую книгу психічно хворого автора, який свідомо пише неправдиву інформацію», — написав Трамп.

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Він також висловив упевненість в тому, що провідні ЗМІ «сходять з розуму» через його перемогу на виборах.