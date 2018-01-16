У Польщі українця звинувачують у незаконному перевезені нелегалів до країн ЕС

Прикордонна служба Польщі скерувала до суду обвинувальний акт проти членів організованої злочинної групи, які незаконно переправляли до країн ЄС мігрантів з арабських держав.

Як зазначає Polskie Radio, один з членів у групування є громадянином України. За словами правоохоронців, група незаконно переправила з балканських держав у країни Європейського Союзу кількадесят мігрантів з Сирії, Туреччини та Іраку.

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Зловмисників затримали ще у лютому минулого року співробітники Прикордонної служби. Тоді вони намагалися перевезти на вантажівці до країн ЄС 13 громадян Іраку, Сирії та Туреччини. За послуги мігранти платили від 4 до 6 тисяч євро за особу.

Як зазначає видання, обвинувальний акт скеровано проти трьох громадян Туреччини та одного громадянина України, які організували іноземцям перетин державного кордону всупереч законодавству. Іншим обвинуваченим (громадянам Сирії, Туреччини та Іраку) висунуто звинувачення у незаконному перетині державного кордону.