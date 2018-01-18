Трамп "горить бажанням" відповісти на запитання спецпрокурора у "справі про Росію" - адвокат

Адвокат президента США Дональда Трампа Тай Кобб розповів, що президент «горить бажанням» відповісти на питання спецпрокурора розслідування справи «про Росію» Роберта Мюллера, повідомляє CBS.

За словами адвоката, Трамп хоче закрити це питання, щодо зустрічі з Мюллером ведуться «активні дискусії», але формальний запит ще не зроблений.

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На думку адвоката Трампа, підсумки розслідування Мюллера не будуть суттєвими для Трампа та його президентства. Він зазначив, що ймовірно, розслідування буде завершено протягом 4-6 тижнів.

Раніше Трамп заявив, що Росія допомагає КНДР «обходити» міжнародні санкції.