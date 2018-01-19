"Не ходи в школу, буде м'ясо": учениця отримала попередження напередодні нападу на школу в Бурятії

Напередодні нападу на школу у військовому містечку Сосновий Бір під Улан-Уде одна з учениць отримала повідомлення з попередженням.

Як розповіла телеканалу "Тивиком" місцева мешканка, хлопці попередили дівчину, що "буде м'ясо".

"Дівчинка отримала повідомлення у Viber або як вони там спілкуються. Хлопчики попередили, не ходи в школу – буде м’ясо", - розповіла вона.

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За останніми даними, внаслідок інциденту постраждало 7 осіб (6 дітей та вчителька), повідомляє ТАСС з посиланням на територіальний центр медицини катастроф.

Згідно з повідомленням видання, двоє перебувать у тяжкому стані, їх оперують.

Нападник наразі також перебуває у лікарні. Як зазначили у слідчому комітеті, після нападу хлопець влаштував спробу суїциду.

Як повідомляв УНІАН, атаку влаштував "озброєний сокирою і ножем" учень дев'ятого класу цієї школи.