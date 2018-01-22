Єпископ РПЦ закликав не голосувати за Путіна й назвав його "темрявою"

Колишній вікарій Московської єпархії РПЦ з титулом "Домодєдовский", а нині настоятель Богоявленського собору міста Ішим єпископ Євтихій (Курочкін) закликав православних у жодному разі не голосувати за Путіна 18 березня.

Більш того, він назвав "національного лідера" "темрявою" й викрив його, хоч й обережно, в антихристиянстві, передає "Новая газета".

Раніше подібні висловлювання дозволяли собі хіба що "альтернативні" єпископи, але аж ніяк не чинні ієрархи Московського патріархату.

У середині січня єпископ Євтихій написав у своєму блозі в "ВКонтакте": "Якщо те, що ви вважаєте у собі світлом, — темрява, то яка ж ваша пітьма?! — слова Христа. І піду, всупереч Христу, голосувати за темряву чи комусь пораджу це зробити?! — Ні, ні і ні!".

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Цього передувала наведена єпископом цитата з фільму "Валаам". Вона наробила багато шуму у православному середовищі і, якби не належала президенту РФ, напевно, стала б приводом для розгляду на предмет "образи почуттів вірян".

Протест Євтихія викликали такі слова Путіна: "Ось дивіться, Леніна поклали в Мавзолей. Чим це відрізняється від мощей святих для православних, так просто для християн? Коли мені кажуть, що ні, що в християнстві немає такої традиції... Ну як же немає! На Афон поїдьте, подивіться, там мощі святих є, та й у нас ось тут теж святі мощі".

Крім того, скріншот заяви єпископа Євтихія розмістив у своєму блозі Кураєв — на випадок, якщо ієрарха зможуть залякати і змусять видалити ці висловлювання.