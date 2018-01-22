У Лос-Анджелесі вручили премії Гільдії кіноакторів США (фото)

У Лос-Анджелесі пройшла 24-я премія Screen Actors Guild Awards. Ведучою церемонії Гільдії кіноакторів США стала Крістен Белл.

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Спеціальна премія за внесок у кінематограф дісталася Моргану Фріману. Головну нагороду в кінономінаціях забрав фільм «Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі», а серед серіалів особливо відзначили драму «Це ми» і комедію «Віце-президент».

На червоній доріжці в цей вечір блищали Ніколь Кідман, Різ Уізерспун, Холлі Беррі, Марго Роббі, Елізабет Мосс, Дакота Фаннінг і багато інших.