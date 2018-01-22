Білий дім закликав Туреччину проявити стриманість в сирійському Афріні
22:31, 22 січня 2018Світ
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У США хочуть уникнути жертв серед цивільного населення.
Ілюстрація / REUTERS
Білий дім США закликав Туреччину проявити стриманість після того, як турецька армія почала військову операцію в сирійському Африні, попередивши, що ця кампанія може посилити гуманітарну кризу і підірвати стабільність в регіоні.
Про це повідомляє Reuters.
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«Ми закликаємо Туреччину проявити стриманість у бойових діях і риториці, забезпечити обмеженість її операцій по завданням і часу, гарантувати продовження надходження гуманітарної допомоги та уникнути жертв серед цивільного населення», – сказала прес-секретар Білого дому Сара Сандерс на брифінгу.
Раніше Франція закликала Туреччину діяти стримано в Сирії.
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