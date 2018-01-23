Курнікова станцювала на яхті під хіт Іглесіаса (відео)
18:01, 23 січня 2018Світ
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Тенісистка розмістила в своєму мікроблозі два коротких відео, де танцює під хіт Енріке El Bano і обіймає свою собаку.
36-річна Курнікова і 42-річний Іглесіас разом уже 16 років / HELLO!
Російська тенісистка Анна Курнікова і іспанський співак Енріке Іглесіас, які в грудні 2017 року стали батьками двох близнюків, влаштували собі романтичну поїздку на яхті.
Відео Курнікова оприлюднила на своїй сторінці в Instagram. Тенісистка розмістила в своєму мікроблозі два коротких відео, де танцює під хіт Енріке El Bano і обіймає свою собаку.
36-річна Курнікова і 42-річний Іглесіас разом уже 16 років.
Курнікова народила двох близнюків 16 грудня 2017 року. Новонародженим хлопчикові і дівчинці дали імена Ніколас і Люсі.
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