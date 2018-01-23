Курнікова станцювала на яхті під хіт Іглесіаса (відео)

Російська тенісистка Анна Курнікова і іспанський співак Енріке Іглесіас, які в грудні 2017 року стали батьками двох близнюків, влаштували собі романтичну поїздку на яхті.

Відео Курнікова оприлюднила на своїй сторінці в Instagram. Тенісистка розмістила в своєму мікроблозі два коротких відео, де танцює під хіт Енріке El Bano і обіймає свою собаку.

36-річна Курнікова і 42-річний Іглесіас разом уже 16 років.

Курнікова народила двох близнюків 16 грудня 2017 року. Новонародженим хлопчикові і дівчинці дали імена Ніколас і Люсі.

#seriousmoves #elbaño A post shared by Anna Аня (@annakournikova) on Jan 21, 2018 at 2:32pm PST