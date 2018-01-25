Новий секс-скандал: Девіда Копперфільда звинуватили в непристойних "фокусах" з 17-річною моделлю

Ілюзіоніста Девіда Копперфільда звинуватила в сексуальних домаганнях модель Брітні Льюїс. Вона заявила, що інцидент стався в 1988 році, коли їй було 17 років, а Копперфільду - 32.

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Модель розповіла, що вперше познайомилася з ілюзіоністом, коли брала участь у конкурсі Elite Model Management, який проходив в Японії, де Копперфільд був одним із членів журі. Про це повідомляє Daily Mail.

Він запросив модель супроводжувати його на шоу в Каліфорнії в тому ж році. Після шоу Льюїс і Копперфільд відправилися в бар, де, за її словами, він додав щось в її напій. Після цього вона прокинулася в готельному номері, де ілюзіоніст її роздягав і домагався. Далі втратила свідомість, а на наступний день Копперфільд сказав їй, що нічого не було.

Брітні Льюїс заявила, що 11 років тому вона поінформувала про це ФБР, коли Копперфільда звинуватила в домаганнях Лейсі Л. Керролл. Але тоді справа була закрита.