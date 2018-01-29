Трамп пообіцяв зробити США великим торговельним партнером Британії після Brexit

Американський президент також додав, що він дуже популярний у Великобританії, а ЄС ставиться до США "дуже несправедливо" в питаннях торгівлі.

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність укласти торговельну угоду з Великобританією після її виходу з ЄС. Про це Трамп заявив в інтерв'ю британському телеканалу ITV, пише DW.com.

Після завершення процедури Brexit США стане для Лондона "великим торговельним партнером", сказав Трамп.

Американський президент також додав, що він дуже популярний у Великобританії, а ЄС ставиться до США "дуже несправедливо" в питаннях торгівлі.

"У мене було багато проблем з Європейським Союзом, і це може перетворитися в щось дуже велике - з точки зору торгівлі", - зазначив президент США.

Раніше міністр фінансів США Стівен Мнучин заявив, що США готові вести переговори про привабливому торговельну угоду з Великобританією після того, як країна вийде з Європейського Союзу.