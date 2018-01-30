У Тбілісі на станції метро обвалилася стеля, є постраждалі (відео)
12:31, 30 січня 2018Світ
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За останніми даними, в результаті інциденту постраждали 13 людей.
Ілюстрація / REUTERS
У Грузії на станції тбіліського метро обвалилася частина стелі.
Як повідомляє "Грузія онлайн", за останніми даними, в результаті інциденту постраждали 13 людей. Стан жодного з постраждалих в результаті обвалення стелі на станції метро «Варкетилі» не є критичним.
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За повідомленням видання, на станції метро Варкетилі, де сьогодні обвалилася частина стелі і постраждали люди, реабілітація завершилася 4 місяці тому, у вересні 2017 року.
На одній зі станцій метро у Тбілісі обвалився шматок стелі
Раніше повідомлялося, що в Київраді прямо під час засідання обвалилася стеля.
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