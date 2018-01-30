У Тбілісі на станції метро обвалилася стеля, є постраждалі (відео)

За останніми даними, в результаті інциденту постраждали 13 людей.

У Грузії на станції тбіліського метро обвалилася частина стелі.

Як повідомляє "Грузія онлайн", за останніми даними, в результаті інциденту постраждали 13 людей. Стан жодного з постраждалих в результаті обвалення стелі на станції метро «Варкетилі» не є критичним.

Читайте такожНа індонезійській біржі впав балкон, постраждали 77 осіб (відео)

За повідомленням видання, на станції метро Варкетилі, де сьогодні обвалилася частина стелі і постраждали люди, реабілітація завершилася 4 місяці тому, у вересні 2017 року.

Раніше повідомлялося, що в Київраді прямо під час засідання обвалилася стеля.