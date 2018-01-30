У Тбілісі на станції метро обвалилася стеля, є постраждалі (відео)

12:31, 30 січня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Як повідомляє "Грузія онлайн", за останніми даними, в результаті інциденту постраждали 13 людей. Стан жодного з постраждалих в результаті обвалення стелі на станції метро «Варкетилі» не є критичним.

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За повідомленням видання, на станції метро Варкетилі, де сьогодні обвалилася частина стелі і постраждали люди, реабілітація завершилася 4 місяці тому, у вересні 2017 року.

Раніше повідомлялося, що в Київраді прямо під час засідання обвалилася стеля.

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Теги: #в метро обвалилася стеля#метро Грузія обвалилася стеля