У Київраді просто під час засідання обвалилася стеля (відео)
12:53, 21 грудня 2017Інциденти
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Уламки стелі впали просто на місця депутатів від "Свободи", а з дірки почала капати вода.
Інцидент стався під час засідання / скріншот
У Київраді просто під час засідання обвалилася стеля. Відповідне відео опублікувало агентство "Кий-Інфо" у Facebook.
На запису видно, що уламки стелі впали просто на місця депутатів від "Свободи", а з дірки капає вода.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві бульвар Верховної Ради залило окропомчерез прорив тепломережі.
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