У Київраді просто під час засідання обвалилася стеля (відео)

У Київраді просто під час засідання обвалилася стеля. Відповідне відео опублікувало агентство "Кий-Інфо" у Facebook.

На запису видно, що уламки стелі впали просто на місця депутатів від "Свободи", а з дірки капає вода.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві бульвар Верховної Ради залило окропомчерез прорив тепломережі.