У Київраді просто під час засідання обвалилася стеля (відео)

12:53, 21 грудня 2017
Інциденти
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Уламки стелі впали просто на місця депутатів від "Свободи", а з дірки почала капати вода.

скріншот

У Київраді просто під час засідання обвалилася стеля. Відповідне відео опублікувало агентство "Кий-Інфо" у Facebook.

На запису видно, що уламки стелі впали просто на місця депутатів від "Свободи", а з дірки капає вода.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві бульвар Верховної Ради залило окропомчерез прорив тепломережі.

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Теги: #у Київраді обвалилася стеля