У Саудівській Аравії відпустили всіх затриманих під час антикорупційної кампанії

Умови звільнення фігурантів антикорупційної кампанії не розголошуються.

Всіх затриманих в Саудівській Аравії в рамках кампанії по боротьбі з корупцією відпустили на свободу.

Читайте такожВ Саудівській Аравії звільнили 23 впливових осіб, підозрюваних в корупції, в обмін на їхні статкиУмови звільнення не називаються, повідомляє Reuters з посиланням на джерело в Ер-Ріяді.

Раніше газета The Wall Street Journal повідомляла, що влада розраховувала конфіскувати у затриманих до $800 млрд. В таку суму вони оцінили незаконно придбані активи.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2017 року в Саудівській Аравії арештували понад 200 осіб, у тому числі 11 принців, кілька діючих міністрів і десятки колишніх членів уряду. Їм висунули звинувачення в хабарництві, відмиванні грошей, зловживанні владою та розтраті.