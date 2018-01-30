У Саудівській Аравії відпустили всіх затриманих під час антикорупційної кампанії
21:00, 30 січня 2018Світ
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Умови звільнення фігурантів антикорупційної кампанії не розголошуються.
Ілюстрація REUTERS
Всіх затриманих в Саудівській Аравії в рамках кампанії по боротьбі з корупцією відпустили на свободу.
Читайте такожВ Саудівській Аравії звільнили 23 впливових осіб, підозрюваних в корупції, в обмін на їхні статкиУмови звільнення не називаються, повідомляє Reuters з посиланням на джерело в Ер-Ріяді.
Раніше газета The Wall Street Journal повідомляла, що влада розраховувала конфіскувати у затриманих до $800 млрд. В таку суму вони оцінили незаконно придбані активи.
Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2017 року в Саудівській Аравії арештували понад 200 осіб, у тому числі 11 принців, кілька діючих міністрів і десятки колишніх членів уряду. Їм висунули звинувачення в хабарництві, відмиванні грошей, зловживанні владою та розтраті.
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