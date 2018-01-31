Трамп оприлюднив принципи імміграційної політики, основний - скасування "зеленої карти"

Він заявив про прагнення скасувати лотерею "зелена картка", яка не враховує навичок і заслуг тих, кому вона надається.

Президент США Дональд Трамп у ході Промови про стан держави перед спільною сесією Конгресу розповів про чотири основні принципи нової імміграційної реформи країни.

Читайте такожУ Конгресі США презентували законопроект, що скасовує Green CardВін зазначив, що хоче покінчити із ланцюговою міграцією до Америки і навпаки - сприяти міграції до Америки висококваліфікованих кадрів, передає Голос Америки. Перший принцип імміграційної реформи базується на необхідності припинення ланцюгової міграції, коли "у відповідності з нинішньою «зламаною системою» один іммігрант може привести з собою практично необмежену кількість далеких родичів".

Другий принцип передбачає шлях отримання громадянства близько 1,8 млн нелегальних іммігрантів, які у юному віці потрапили до США за допомогою своїх батьків. «Відповідно до нашого плану, ті, хто відповідатиме за рівнем освіти та робочим вимогам, а також покажуть добру моральну гідність, матимуть змогу стати повноцінними громадянами Сполучених Штатів впродож 12-річного періоду», - запевнив президент.

Третім принципом він назвав припинення практики надання віз іноземцям за допомогою лотереї. «Програма, яка випадковим чином роздає «зелені картки» без будь-якого врахування навичок, заслуг або безпеки для наших людей. Прийшов час розпочати перехід до імміграційної системи, яка враховуватиме заслуги. Системи, яка прийматиме кваліфікованих людей, які хочуть працювати, які зроблять внесок у наше суспільство, і які любитимуть та поважатимуть нашу країну», - пояснив Трамп.

Четвертий принцип, за його словами, стосується повного гарантування безпеки кордону. «Це означає будівництво великої стіни на південному кордоні», - заявив Трамп.

Президент наголосив на тому, що США переживають унікальну мить, коли кожен громадянин зможе отримати можливість повністю реалізувати себе і досягнути реального матеріального добробуту та незалежності. Завданням уряду США Трамп назвав максимальне сприяння кожному громадянину на шляху до успіху, більшої особистої свободи та добробуту.

"Кожному громадянину, який сьогодні дивиться цю промову - де б ви не були, звідки б ви не були - ваш час настав. Якщо ви тяжко працюєте, якщо вірите у себе, вірите в Америку, то будь-які мрії вам до снаги, ви можете стати ким завгодно, і разом ми можемо досягнути будь-чого", - сказав президент США.