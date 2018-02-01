У Європі побоюються "зливу" секретної інформації Кремлю через прихід до влади ультраправих в Австрії - The Daily Beast

Зі свого боку, канцлер Австрії Себастіан Курц запевнив, що його уряд продовжить проєвропейську політику.

У Європі побоюються "зливу" секретної інформації Кремлю через прихід до влади ультраправих в Австрії, помічених у зв'язках з РФ.

Про це пише InoPressa з посиланням на The Daily Beast.

У 2015 році в австрійському Шпільфільді на заході, який організувала ультраправа Партія свободи", Хайнц-Крістіан Штрахе поділився з місцевими жителями "деякими розвідданими про справжнє число джихадистів, які проникали в Європу разом із біженцями".

"Його "ексклюзивна інформація", стверджував він, виходила "з самого верху" російських розвідслужб", - йдеться в статті.

Потім лідер "Партії свободи" (FPÖ) Хайнц-Крістіан Штрахе "відправився вечеряти в пивну, де на стіні висів портрет Володимира Путіна".

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Як пише видання, тепер, у 2018 році, помічений у зв'язках з Росією лідер "Партії свободи" Хайнц-Крістіан Штрахе займає пост віце-канцлера Австрії, а його прокремлівська партія контролює міністерства оборони, внутрішніх справ і закордонних справ.

За даними видання, минулого тижня канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила канцлеру Австрії Себастіану Курцу побоювання, пов'язані з тим, що FPÖ отримає доступ до конфіденційної інформації, якою діляться між собою західні розвідки, і "зіллє" її Москві.

І хоча офіційний Берлін заперечує цю інформацію, подібні підозри вже з'являлися раніше.

Як пише The Daily Beast, раніше співробітник австрійської розвідки заявив у інтерв'ю газеті Der Standard, що закордонне співробітництво і так вже зведено до мінімуму, так як іноземні розвідки "вважають нас непрофесіоналами".

У статті також згадується, що в "ультраправому журналі Info-Direkt, пов'язаному з FPÖ, була опублікована стаття, в якій стверджувалося (цього разу з посиланням на "анонімне джерело в австрійській військовій розвідці"), що США платили контрабандистам за доставку нелегальних мігрантів в Європу".

"Журналом Info-Direkt керує молодий австрієць, спеціаліст з реклами, що помістив на обкладинці першого номера фото російського президента з заголовком "Хочемо такого, як Путін". Як і інші західні ультраправі сайти, Info-Direkt користується послугами хостингу в Росії", - йдеться в статті.

Зі свого боку, канцлер Курц запевнив, що його уряд продовжить проєвропейську політику. Він також висловив побажання, що Австрія стане "країною наведення мостів" між Західною і Східною Європою.