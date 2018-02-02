У Лос-Анджелесі 12-річна дівчинка відкрила стрілянину в школі, є постраждалі

У поліції вважають, що стрілянина була ненавмисною.

У середній школі Сал Кастро в Лос-Анджелесі 12-річна учениця 7 класу відкрила стрілянину, в результаті якої було поранено п'ятьох осіб.

Поліція Лос-Анджелеса не вважає, що стрілянина була навмисною, заявив прес-секретар Джош Рубенштейн, повідомляє Los Angeles Times. Дівчинку заарештували за халатне поводження з вогнепальною зброєю.

Читайте такожНевідомий відкрив стрілянину біля школи в Орландо: поранено трьох підлітків

В результаті пострілів 15-річний хлопець отримав поранення в голову, його ровесниця - в зап'ястя. Троє інших - 30-річна жінка, 11-річний хлопчик та 12-річна дівчинка - також отримали незначні травми.

Лікарі кажуть, що серйозних пошкоджень у постраждалих немає.

На ранковій прес-конференції начальник охорони школи Стів Зипперман сказав, що він не знає, як дівчинка отримала доступ до зброї і пронесла його в школу, але попередив власників зброї тримати її в безпечному місці і подалі від дітей.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня в американському місті Бентон штату Кентуккі 15-річний підліток відкрив стрілянину людям, що знаходилися у школі. В результаті загинули хлопчик і дівчинка 15 років.