Супербоул-2018: курйоз з Пінк, яскраве повернення Джастіна Тімберлейка та інші цікаві моменти (фото, відео)

10:57, 05 лютого 2018
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Джастін зробив неочікувану приємність своєму фану / скриншот

Стадіон у Міннеаполісі зібрав тисячі шанувальників видовищного змагання, пише lux.fm. Честь виконати національний гімн цьогоріч випала співачці Пінк. Зірка прийшла на шоу разом зі своїм чоловіком та старшою донькою.

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Хоча в цей час вона хворіла на грип, Пінк не відмовилась від виступу. Однак співачка забула витягнути жуйку з рота перед виконанням.

Зробила вона це під час гімну, що неймовірно розсмішило глядачів. Але Пінк, схоже, це зовсім не турбувало.

Довгоочікуваним моментом шоу стало повернення на сцену Super Bowl Джастіна Тімберлейка. Востаннє співак виступав на цій сцені в 2004 році. Його перфоманс став одним із найяскравіших моментів вечора.

Також Джастін зробив неочікувану приємність своєму фану. Артист підійшов до 13-річного хлопця на трибунах і, побачивши у нього фотоапарат, зробив з ним селфі.

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Теги: #Джастін Тімберлейк#Супербоул-2018