Супербоул-2018: Пінк, Тімберлейк і голограма Принца виступили на найрейтинговішому шоу Америки (фото, відео)

Цього року в перерві фінального матчу Національної футбольної ліги виступив Джастін Тімберлейк. Він виконав свій хіт can't stop the feeling.

На величезній арені U. S. Bank Stadium в Міннеаполісі пройшло одне з наймасштабніших спортивних заходів Америки — Super Bowl — 2018. Щорічно кращі команди Національної футбольної ліги змагаються за звання чемпіона. Але за матчем стежать не тільки любителі спорту, адже в перервах виступають найкращі артисти.

Хедлайнерами «Суперкубка» в різні роки були Майкл Джексон, Стіві Уандер (67), Пол Маккартні, Леді Гага, Мадонна, Бейонсе, Бруно Марс (32), The Rolling Stones та інші, повідомляє

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В цьому році в перерві фінального матчу Національної футбольної ліги виступив Джастін Тімберлейк. Він виконав свій хіт can't stop the feeling.'

І зробив це не один, а з легендарним співаком Принцом, а точніше з його голограмою. Принц помер у квітні 2016 року, а Тімберлейк був одним з його шанувальників. Тому частину свого виступу він присвятив саме Принцу.

Це не перший виступ Джастіна на Super Bowl. У 2004 році він вже був на сцені матчу, правда, тоді все пройшло не так успішно: він виступав разом з Джаннет Джексон і несподівано зірвав з неї частину сукні на очах у всіх.

На Super Bowl співачка прийшла разом зі своєю родиною — чоловіком Кері Хартом і донькою Віллоу.



