На Супербоулі-2018: показали трейлери найочікуваніших фільмів (відео)

В ході фінального матчу НФЛ були показані трейлери очікуваних фільмів.

В ніч з 4 на 5 лютого в США пройшла фінальна гра НФЛ, відома під назвою Супербоул. За традицією, в рамках телеефіру були показані трейлери очікуваних фільмів або нових стрічок.

"Месники: Війна нескінченності". Фільм, прем'єра якого відбудеться 4 травня, збере основних героїв киновселенной Marvel, які будуть протистояти титану Таносу.

"Місія нездійсненна: Наслідки". 55-річний Том Круз знову повернеться до однієї зі своїх найвідоміших ролей і виконає всі трюки самостійно. Фільм вийде на екрани 27 липня.Герої фільму спробують врятувати динозаврів з острова, яким загрожує знищення через потужного виверження вулкана. Під час операції вони дізнаються про змову, загрозливому всій Землі.

"Світ Юрського періоду 2". Герої фільму спробують врятувати динозаврів з острова, яким загрожує знищення через потужного виверження вулкана. Під час операції вони дізнаються про змову, загрозливому всій Землі.

"Соло. Зоряні війни: Історії". Трейлер знайомить глядачів з основними героями фільму, включаючи Хана Соло і його напарника Чубакка. Прем'єра стрічки запланована на 24 травня.

"Парадокс Кловерфілд". Сюжет розвивається навколо групи астронавтів, які вчинили відкриття, пов'язане з пристроєм всесвіту, який тепер представляє загрозу всьому людству. Судячи по трейлеру, прийдешній фільм розповість про передумови катастрофи, показаної в "Монстро". Фільм доступний на сервісі Netflix з 5 лютого.

"Хмарочос". Головну роль у фільмі виконав Дуейн Джонсон, який грає Уілла Форда, колишнього співробітника ФБР і ветерана війни, який втратив ноги. Після завершення військової кар'єри він займається оцінкою безпеки будівель. Його відправляють у відрядження в Китай, де й відбувається катастрофа. Фільм виходить 12 липня.

"Червоний воробей". риллер розповість про колишньої балерини Домініці Єгорової, яка після травми змушена попрощатися з кар'єрою на великій сцені. Вона надходить на службу в спецпідрозділ розвідки, де агентів вчать добувати інформацію за допомогою свого тіла і розуму.

"Світ Дикого заходу". У другому сезоні шоу з'являться невідомі герої Джеффрі Райта, Тенді Ньютон і Еван Рейчел. Трейлер увійшли ексклюзивні кадри, які не з'являться у фінальній версії телешоу. Ролик зрежисирував шоураннер серіалу Джонатан Нолан. Реліз наступного сезону телешоу намічений на 22 квітня.