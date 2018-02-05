У Білорусі все-таки дозволили показ скандального фільму "Смерть Сталіна"

Сатирична комедія британського режисера Армандо Яннуччі «Смерть Сталіна» розповідає про боротьбу за владу в СРСР після смерті Йосифа Сталіна 1953 року.

Міністерство культури Білорусі дозволило перегляд фільму «Смерть Сталіна» на території країни. У білоруському прокаті картина вийде 8 лютого.

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Як передає Радіо Свобода, стрічка мала демонструватися на екранах Білорусі з 25 січня, але всі покази фільму скасували. У міністерстві тоді заявили, що рішення про видачу прокатного посвідчення буде ухвалене після перегляду кіно експертною комісією міністерства.

В Україні ця стрічка демонструється в кінотеатрах з 25 січня.

Сатирична комедія британського режисера Армандо Яннуччі «Смерть Сталіна» розповідає про боротьбу за владу в СРСР після смерті Йосифа Сталіна 1953 року. У Росії цей фільм спершу отримав прокатне посвідчення, однак 23 січня Міністерство культури країни скасувало показ, пояснивши це зверненням «групи юристів», які побачили у фільмі ознаки екстремізму і визнали, що він ображає пам’ять загиблих.

У відомстві заявили, що пропонували прокатнику перенести прем’єру на півроку в зв’язку з річницею Сталінградської битви. Перевірити фільм на екстремізм попросили Генпрокуратуру Росії.