Скандал довкола "Смерті Сталіна": у Москві один кінотеатр таки зважився показати заборонену комедію (відео)

15:41, 26 січня 2018
Світ
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У Міністерстві культури РФ вирішили заборонити фільм за два дні до прем'єри після того, як в кіно побачили ознаки екстремізму.

У кінотеатрі відзначають, що звірялися з реєстром Мінкульту і не побачили, щоб у фільму відібрали посвідчення.

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Теги: #фільм Смерть Сталіна в Росії