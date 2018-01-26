Скандал довкола "Смерті Сталіна": у Москві один кінотеатр таки зважився показати заборонену комедію (відео)
15:41, 26 січня 2018Світ
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Російський Мінкульт загрожує адміністративною справою кінотеатру, що показав "Смерть Сталіна".
Московський кінотеатр показав комедію "Смерть Сталіна" незважаючи на те, що у стрічки відібрали прокатне посвідчення.
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У Міністерстві культури РФ вирішили заборонити фільм за два дні до прем'єри після того, як в кіно побачили ознаки екстремізму.
У кінотеатрі відзначають, що звірялися з реєстром Мінкульту і не побачили, щоб у фільму відібрали посвідчення.
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