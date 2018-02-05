Правозахисники заявили про різке посилення тиску владою РФ на інтернет-свободу

Правозахисник групи "Агора" прогнозує, що ситуація в Росії буде ставати дедалі гірше.

У 2017 році в російській частині інтернету (Рунеті) щодня блокувалися 244 сторінки. Такі дані містяться в доповіді "Свобода інтернету 2017: повзуча криміналізація", який у понеділок, 5 лютого, представила Міжнародна правозахисна група "Агора".

Як передає DW.com, у минулому році юристи зафіксували майже 116 тисяч "окремих фактів порушення обмеження свободи інтернету в Росії".

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Найбільше порушень - понад 110 тисяч випадків припадає на блокування та фільтрацію контента, а також заборону інформації. Однак всерйоз збільшилася і кількість нападів на користувачів (атак зазнали понад 60 осіб), а також випадки їх кримінального переслідування (411 фактів в 2017 році проти 298 в 2016-м). В цілому ж за минуле десятиліття зафіксовано понад 210 випадків насильства або погроз стосовно активістів, блогерів та інтернет-журналістів, а також майже 1450 фактів кримінального переслідування або загрози пред'явлення звинувачень. Було винесено 98 реальних вироків до позбавлення волі.

Як заявив в інтерв'ю DW співавтор доповіді "Агори", юрист Дамір Гайнутдінов, Росія є однією з найбільш невільних інтернет-територій в СНД. У ряді держав, за словами експерта, за контент переслідують набагато активніше - в Узбекистані, Киргизії, Таджикистані. При цьому РФ однією з перших запровадила "офіційні" чорні списки сайтів, що робить ситуацію більш прозорою. "Приміром, у Казахстані ресурси часто блокуються просто так, ніхто з органів влади не бере на себе відповідальність за це, списуючи все на технічні помилки і киваючи на провайдерів", - говорить Гайнутдінов. На його думку, найвільніша країна в СНД в питаннях інтернету - Молдова, а репутація України серйозно постраждала від початку блокування російських інтернет-ресурсів, чим активно займається нинішня влада в країні.

При цьому експерт "Агори" не бачить підстав для зміни ситуації на краще. "Логіка говорить, що російська влада не зможе зупинитися, а ситуація ставатиме все гірше і гірше. Збільшиться кількість кримінальних справ та реальних термінів", - говорить юрист. Він вважає, що до президентських виборів "різких рухів" з боку влади не буде, а з осені слід очікувати нового посилення, в тому числі на законодавчому рівні. "Діяльність в інтернеті, яка раніше була законною, тепер, крім блокування, загрожує ще й кримінальним переслідуванням", - резюмує Гайнутдінов.