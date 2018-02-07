У Тбілісі напали на націоналістку, яка воювала на Донбасі: вона поранена, її син убитий
У Тбілісі скоєно замах на Додо Гугешашвілі, яка брала участь у війні на Донбасі на стороні сил АТО, а в 1990-х командувала у Грузії націоналістичним воєнізованим формуванням Мхедріоні.
Як повідомляє 1tv.ge, напад стався у квартирі Гугешашвілі. У результаті замаху був убитий її син, а сама Додо Гугешашвілі отримала поранення.
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Злочинцям при цьому вдалося втекти. Поліція порушила кримінальну справу за фактом умисного вбивства та замахи на вбивство при обтяжуючих обставинах.
Варто відзначити, що раніше Гугешашвілі брала участь у збройних конфліктах в Абхазії і Південній Осетії, а також у війні на Донбасі, де вона навчала українських добровольців.
Як повідомляв УНІАН, раніше в ДТП у Дніпрі загинув відомий український волонтер Краснопольський.