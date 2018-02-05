Волонтер Краснопольський загинув у ДТП: у джипі-вбивці був син головного офтальмолога Дніпра (відео)

За кермом позашляховика був 25-річний син головного офтальмолога Дніпра.

У поліції шукають свідків аварії в Дніпрі, у якій загинув відомий волонтер-переселенець Леонід Краснопольський.

Наразі відомо, що за кермом позашляховика був 25-річний хлопець, ім'я якого правоохоронці не розголошують, йдеться в сюжеті ТСН.

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"Призначенні відповідні експертизи для встановлення, що саме трапилось і хто є виним. Якщо є свідки даної події, які ще не звернулись до поліції, будь ласка, звертайтесь", - просить речник ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

Уже відомо, що за кермом позашляховика був 25-річний син головного офтальмолога Дніпра.

"Він їхав у своїй смузі, і буквально долі секунди. Каже: тато, у мене перед очима перпендикулярно стоїть машина. Він намагався піти ліворуч, але, на жаль, ця траєкторія співпала з траєкторією руху цього чоловіка", - розповів батько водія Валерій Сердюк.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого внаслідок ДТП у Дніпрі загинув відомий волонтер Леонід Краснопольський. Він був успішним дизайнером, який після окупації рідного Донецька став допомагати армії і побував у полоні бойовиків.

Похорон загиблого в ДТП волонтера відбудеться 7 лютого в Дніпрі.