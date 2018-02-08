У США підтвердили проникнення урядових хакерів РФ до своєї виборчої системи

Цілями російських хакерів став 21 американський штат.

Керівник відділу кіберзахисту Міністерства внутрішньої безпеки США Джанет Манфра заявила, що росіяни до президентських виборів 2016 року успішно отримали доступ до списків виборців у кількох американських штатах.

Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу NBC News, передає УП.

"Я не можу обговорювати секретну інформацію публічно, але ми бачили, як цілями (російських хакерів – ред.) став 21 штат, і доступ до виключно невеликої кількості з них був успішно зламаний", – підкреслила Манфра.

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Відповідаючи на уточнююче запитання, чи йдеться саме про російські урядові структури, а не просто про російських хакерів, вона наголосила: "Так, у цьому немає сумнівів".

Нагадаємо, розслідуванням втручання Росії у вибори і зв'язками адміністрації Трампа з Кремлем займається спецпрокурор Роберт Мюллер.

На початку серпня 2017 року Мюллер скликав велику колегію присяжних для розслідування «російського сліду» у виборах. Мюллер з’ясовує, чи була змова штабу Дональда Трампа з Кремлем з метою підірвати позиції кандидата в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Москва втручання у виборчий процес в інших державах категорично відкидає, Трамп називає це розслідування «полюванням на відьом».