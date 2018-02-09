У Росії пояснили відмову повернути Польщі уламки літака Качинського

Зазначається, що за російським законодавством, до завершення всіх процесуальних дій уламки повинні залишатися в розпорядженні російського слідства.

Уламки польського Ту-154, під час катастрофи якого в 2010 році під Смоленськом загинув президент Польщі Лех Качинський, залишаються в Росії, тому що польська сторона ще не завершила розслідування.

Про це заявив посол Росії в Варшаві Сергій Андрєєв, повідомляють "РИА Новости".

Він пояснив, що, за російським законодавством, до завершення всіх процесуальних дій уламки повинні залишатися в розпорядженні російського слідства.

"Питання в іншому: чому досі не завершене розслідування? Адже картина авіакатастрофи, її причини та обставини були зрозумілі ще в 2011 році, коли оприлюднили доповіді нашого Міждержавного авіаційного комітету та польської комісії Міллера", - сказав Андрєєв.

За його словами, з тих пір нічого такого, що ставило б під сумнів їх головні висновки, виявлено не було.

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"Але польська влада слідство не припиняє, висуває все нові версії, тому і російська сторона змушена свою роботу продовжувати і з усім цим розбиратися", - пояснив Андрєєв.

Він додав, що тема повернення до Польщі уламків президентського літака "надмірно політизується".

"Навколо неї штучно створюється підвищений ажіотаж. Між тим, з точки зору практичної, питання про те, де знаходяться уламки – в Росії чи в Польщі, – істотного значення не має", - сказав Андрєєв.

За його словами, польським слідчим та експертам на всіх етапах розслідування надавали повний доступ до матеріалу, а вимогу повернути уламки назвав тиском.

"І уламки, і "чорні ящики" літака досліджені і російським, і польським слідством "від і до". Пристрасті, які нагнітаються з цього приводу, – це просто один із засобів тиску на нас", - повідомив Андрєєв.

Як відомо, 10 квітня 2010 року неподалік від аеродрому "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту.

У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.

10 січня польська урядова підкомісія, яка повторно розслідує обставини авіакатастрофи президентського авіалайнера під Смоленськом, знову заявила про те, що на борту літака стався вибух.

У лютому Польща заявила, що не бачить підстав для подальшого утримання Росією уламків президентського літака Ту-154М, що розбився у 2010 році під Смоленськом.