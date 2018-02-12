"Короче, мы п***ы получили вообще жесткой": як росіяни доповідали про розгром ПВК "Вагнер" в Сирії (відео)

Аудіозаписи з'явилися на сторінці Necro Mancer у Twitter.

У мережі опублікували запис можливих свідків розстрілу в Сирії бійців російської приватної військової компанії «Вагнер» у зоні ударів, нанесених США.

За розповідями, удар був нанесений не по сирійським військам, а по колоні російських найманців, які зазнали величезних втрат - близько 200 осіб. З аудіозапису чути, що особливу лють викликає байдужа поведінка Міноборони.

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«Илья, привет. Вот то, что новости показывают по телевизору, что в Сирии 25 человек раненых сирийской, там, б****, армии и так далее, короче, это на*** раз***ли нас. В одной роте, на***, убито 200 человек, на***, сразу же двухсотых, в другой — 10 человек, про третью не знаю, но там тоже растрепали очень сильно вообще. Короче, три роты пострадало. Били пиндосы: сначала артой (артиллерией – «УНИАН») накрыли, на***, а потом подняли, на***, четыре вертушки и в карусель запустили, из крупнокалиберных пулеметов всех х****ли», - серед іншого йдеться у телефонних переговорах.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого, сили очолюваної США міжнародної коаліції, завдали удару по військовим силам, підконтрольним сирійському президенту Башару Асаду. Згодом з’явилася інформація, що в результаті атаки було знищено близько 200 російських найманців з ЧВК "Вагнера", які відомі тим, що брали участь у війні на Донбасі.