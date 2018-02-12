Відмовився зробити фото на згадку: у Росії депутат побив відомого музиканта (відео)

Репер Тіматі заступився за побитого діджея Smash і обізвав депутата «петушком».

Російський співак Тіматі емоційно висловився про побиття популярного артиста DJ Smash. Співак звинуватив депутата з Пермі Олександра Телепнєва в нанесенні побоїв музиканту.

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На своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Instagram співак Тіматі опублікував моторошні фото і відео, зроблені після побиття DJ Smash в одному з клубів Пермі.

Артист показав зображення та можливого кривдника - депутата Олександра Телепнєва. свій пост Тіматі супроводив емоційної записом.