Відмовився зробити фото на згадку: у Росії депутат побив відомого музиканта (відео)
Російський співак Тіматі емоційно висловився про побиття популярного артиста DJ Smash. Співак звинуватив депутата з Пермі Олександра Телепнєва в нанесенні побоїв музиканту.
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На своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Instagram співак Тіматі опублікував моторошні фото і відео, зроблені після побиття DJ Smash в одному з клубів Пермі.
‼️Телепнєв Олександр Олександрович (депутат по Пермському краю, так само глава Пермського ММА і майстер спорту з рукопашного бою) в суботу вранці, удвох зі своїм боягузливим дружком (групі осіб) будучи в не тверезому стані (про що вже свідчать як мінімум 15чел) у нічному клубі «Будинок Культури» зламав щелепу, і завдав черепно-мозкові травми, на чому не зупинився і добив удвох ногами мого друга і колегу @djsmash за те, увагу: що він відмовився зробити фото на пам'ять !!! Так ось ПІВНИК ти е****ий, ти ж професіонал ?! А розвалив хлопця, який не те що битися не вміє, а важче діджейської сумки в руках нічого не тримав, ще й добив удвох ногами !!! Я навіщо все це пишу, не з метою з себе правозахисника будувати, просто хочу що б жителі чудового міста Перм (який прославляє на всю країну @djsmash будучи успішним артистом) знали який гнилий ПИДАРАСТ живе у них в місті. Що б у Москві звернули увагу на члена регіональної партії, що може бути губернатор Пермського краю - Решетніков Максим Геннадійович прочитав це і дав відповідні доручення правоохоронним органам. Мені шкода, що не я там опинився в ту ніч. Але нічого, світ цілий, все повертається, наступного разу і ТИ «депутат» можеш опинитися в складній ситуації.
Артист показав зображення та можливого кривдника - депутата Олександра Телепнєва. свій пост Тіматі супроводив емоційної записом.