Тіллерсон: "Ісламська держава" намагається трансформуватися в повстанський рух

Держсекретар США заявив, що, незважаючи на понесені втрати, бойовики як і раніше, становлять загрозу.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив про те, що необхідно і надалі приділяти увагу «остаточній поразці» угруповання «Ісламська держава», незважаючи на те, що значною мірою бойовики витіснені з районів Іраку і Сирії, які вони контролювали.

Читайте такожІракська армія почала масштабну зачистку пустелі від "Ісламської держави"Тіллерсон заявив про це на конференції в Кувейті, на якій зібралися члени коаліції, створеної США у 2014 році для боротьби з «Ісламським державою», передає Голос Америки.

«Ісламська держава» залишається серйозною загрозою стабільності регіону, нашим країнам та іншими регіонами світу», – сказав глава американської дипломатії.

Тіллерсон зазначив, що бойовики більше не контролюють 98% території, яку вони займали на своєму піку в 2014 році, але тепер вони являють іншу загрозу.

«В Іраку і Сирії «Ісламська держава» намагається трансформуватися в повстанський рух. У таких місцях, як Афганістан, Філіппіни, Лівія, Західна Африка та інші вони намагаються влаштувати собі притулок», – заявив він.

Тіллерсон також оголосив про виділення Сполученими Штатами додаткових $200 млн для економічної підтримки так званих «звільнених районів» Сирії.