Серед знищених у Сирії найманців РФ виявився бойовик із харківської проросійської організації (фото)

Знищеним у Сирії виявився екс-бойовик "ДНР" Володимир з позивним "Апостол".

Серед знищених найманців ПВК "Вагнера" під час авіаудару у Сирії є колишній бойовик "ДНР", член перенесеної з Харкова до Росії організації "Русь триєдина".

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Про це керівник проросійської організації Сергій Моїсєєв написав у своєму Facebook.

За його словами, знищеного звати Володимир, позивний "Апостол". Раніше він воював на Донбасі, передає "Телеграф". Його прізвище не називається.

Організація "Русь триєдина" була створена у Харкові в 2004 році силами антимайдану. Вона прославляє ідею "об'єднання Росії, України та Білорусі". Її керівник Моїсеєв втік до Росії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що при ударі сил США в Сирії ліквідовано понад 200 найманців, більшість - росіяни.