ЗМІ дізналися ім'я ліквідованого у Сирії російського найманця-харків'янина (фото)

"Апостол" - колишній бойовик, який воював на боці терористів на Донбасі.

Серед знищених у Сирії російських найманців був харків'янин Володимир Калсигін (можливо, Косигін) з позивним "Апостол", член проросійської організації "Русь Триєдина".

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Судячи з коментарів у соціальних мережах, "Апостол" був кулеметником, активним учасником війни на Донбасі на боці російських окупантів, після чого поїхав "захищати православ'я" у Сирії, передає Цензор.НЕТ".

Раніше в мережі з'явилися імена ще трьох "вагнерівців", ліквідованих 7 лютого в результаті удару США в долині річки Євфрат у Сирії. Серед них - Руслан Гаврилов, Олексій Шихов і Володимир з позивним "Апостол".