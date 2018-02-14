Режисера "Анігіляції" з Наталі Портман звинуватили у расовому "відбілюванні" персонажів

Героїні, яких в картині зіграли Наталі Портман і Дженніфер Джейсон Лі, в першоджерелі були азіатського і індіанського походження.

Режисера Алекса Гарленда звинуватили у тому, що він зробив героїнь "не такими, якими вони були задумані". Аналогічні звинувачення раніше звучали на адресу творців фільму "Привид в обладунках".

Як передає Телекритика, героїні, яких у картині зіграли Наталі Портман і Дженніфер Джейсон Лі, в першоджерелі були азіатського і індіанського походження (фільм знятий по серії романів Джеффа Вандермеера The Southern Reach Trilogy). Представники правозахисних організацій, які виступають за рівні можливості для кольорових акторів в індустрії, вже звинуватили стрічку у «відбілюванні» персонажів.

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"Алекс Гарленд не віддає належне героям книги, – заявила одна з речників організації Media Action Network for Asian Americans and American Indians Алес Бадрешиа. – Він експлуатує сюжет, але не розміщує у ньому героїв такими, якими вони були задумані".

Науково-фантастичний фільм «Анігіляція» вийде в американський прокат 23 лютого. Він також буде показаний на великих екранах у Канаді та Китаї, тоді як глядачам з інших країн доведеться задовольнятися релізом на Netflix. Як відомо, продюсери компанії Skydance Media були незадоволені тим, що фільм вийшов «надто інтелектуальним» і навіть зажадали внесення сюжетних правок. Гарленд, для якого стрічка стане другою режисерською роботою (першою була «З машини» 2015 року), не міг приховати свого розчарування: за його словами, він створював «Анігіляцію» саме для великого екрану.

Як повідомляв УНІАН, раніше син відомого драматурга звинуватив у плагіаті творців фільму "Форма води", який отримав 13 номінацій на "Оскар".