Росіянина засудили до 12 років в'язниці за одну з найбільших кібератак в історії США

Російський хакер Володимира Дринкман був заарештований за запитом США в Нідерландах в 2012 році. У 2015 році він визнав свою провину в кібершахрайстві.

Два громадянина Росії засудили в США до тривалих термінів тюремного ув'язнення.

Як повідомляє DW.com з посиланням на агентство Reuters, вирок Володимиру Дрінкману і Дмитру Смилянцю виніс суд міста Камден в штаті Нью-Джерсі. Їх звинувачують у причетності до однієї з найбільших хакерських атак в історії США, в результаті якої були викрадені дані 160 млн кредитних карт.

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Володимира Дрінкмана суд засудив до 12 років позбавлення волі. Смілянець отримав 4 роки і три місяці, але був звільнений в залі суду, оскільки вже відбув цей термін під час арешту.

За даними прокуратури, росіяни розробили схему проникнення в комп'ютерні мережі фінансових компаній, платіжних систем і рітейлерів у 2003 році. Хакреських атак зазнали, зокрема, компанія Dow Jones, електронна біржа NASDAQ, авіаперевізник JetBlue, торгові мережі J. C. Penney і 7-Eleven, французька компанія роздрібної торгівлі Carrefour. Викрадені дані кредитних карт вони продавали за ціною від 10 до 50 доларів в залежності від країни походження. Загальний збиток, нанесений їх діяльністю, оцінюється в 312 млн доларів.

Дрінкман був заарештований за запитом США в Нідерландах в 2012 році. У 2015 році він визнав свою провину в кібершахрайстві. У цій же справі є ще два громадянина Росії і один українець. Вони оголошені в міжнародний розшук.