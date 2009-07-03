До України повернулися 6 моряків, викуплених у піратів

Сьогодні о 18.15 до міжнародного аеропорту «Одеса» рейсовим літаком прибули 6 громадян України - члени екіпажу судна «Marathon», звільненого з полону сомалійських піратів 23 червня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, в аеропорту їх зустріли родичі і співробітники Представництва МЗС України в Одесі.

Українським морякам було надане сприяння у проходженні прикордонного і митного контролю та у відправці до місця проживання (Ізмаїл) автобусом.

За інформацією компанії-власника судна, 4 липня очікується прибуття на Батьківщину останнього члена екіпажу згаданого судна.

Транспортування тіла загиблого буде здійснено через декілька днів після розтину тіла та з`ясування точної причини смерті.

Справа продовжує перебувати на особливому контролі у Посольствах України в Кенії, Нідерландах та в МЗС України до остаточного вирішення.

Як повідомляв УНІАН, нідерландське судно «Marathon», у складі екіпажу якого було 8 громадян України, пірати Сомалі захопили 7 травня.

Під час захоплення судна сомалійські пірати поранили кока Георгія ГУСАКОВА та вбили зварника Сергія ВАРТЕНКОВА.

23 червня судно було звільнено за викуп у розмірі 1,3 млн. дол.