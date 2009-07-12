Лукашенко розповів, через що посварилися Білорусь і Росія

Причиною суперечностей у відносинах Білорусі і Росії стало суб`єктивне ставлення російського керівництва. Про це в інтерв`ю австрійським ЗМІ заявив Олександр Лукашенко.

"Це суб`єктивне питання політики російського керівництва", - сказав білоруський лідер, пояснюючи причини економічних суперечок. Незважаючи на це відносини сусідніх країн президент Білорусі оцінив як нормальні. «Ну були ці «молочні війни», відішли в бік і життя саме все виправить. Немає нічого в наших відносинах трагічного».

Проте глава Білорусі нагадав, що «Росія, пообіцявши $2 млрд., свою обіцянку не виконала. Не можеш – скажи. Треба свято виконувати свої обіцянки».

Кажучи про геополітичне положення країни, Олександр Лукашенко відзначив: «Нам Богом дано жити між двома великими гігантами. І виконувати роль моста між Росією і Євросоюзом». Транзит енергоресурсів, на його думку, - важливий політичний важіль для Мінська і, "що гріха таїти – це вигідно».

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