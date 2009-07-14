Новий Президент Литви удвічі знизила собі зарплату

Новий Президент Литви Даля ГРИБАУСКАЙТЕ почала свою роботу з рішення удвічі скоротити власну зарплату.

Як передає радіо «Свобода», першим рішенням Д.ГРИБАУСКАЙТЕ, яка раніше обіцяла дотримуватися економії державних коштів, стала її відмова від половини президентської зарплати. Вона до цього складала 21 тисячу літів на місяць (6 тис. євро). Правда, при цьому Президент одержуватиме протягом трьох років ще й компенсацію з бюджету Євросоюзу (близько 8 тис. євро щомісячно) як колишній єврокомісар з фінансів, тепер в Литві заробляє менше, ніж раніше в Брюсселі. Але у будь-якому випадку, це рішення дійсно є економією держкоштів Литви.

"У складний момент, - пояснила Д.ГРИБАУСКАЙТЕ, - керівник повинен подати приклад, ось я і знизила собі зарплату. 50 відсотків її (це 3,5 тис. євро) направлятиму назад у скарбницю".

Уряд Литви, намагаючись стабілізувати економіку країни, вже скоротив витрати держбюджету на мільярд євро: були підвищені податки, скорочені витрати держустанов. Зараз Сейм розглядає пропозицію уряду знову збільшити податки, зменшити зарплати і, можливо, підвищити вік виходу на пенсію до 65 років.