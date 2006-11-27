Росія - головний партнер НАТО

Президент Латвії Вайра називає Росію одним з головних партнерів НАТО.

"Росія, безумовно, один з найголовніших і постійних партнерів альянсу. Раніше ми знаходили спільну мову з Росією з дуже багатьох питань, і сподіваємося це робити і надалі. Ми повністю готові підтримати залучення Росії до НАТО в статусі партнера в інших питаннях", - сказала Віке-Фрайберга у понеділок в прес-центрі саміту НАТО, що відкривається 28 листопада в Ризі.

За її словами, основна мета саміту - довести, що альянс дієздатний і може вирішувати актуальні питання.

"До цього моменту НАТО мала справу з Європою, розділеною на дві частини, і багато десятиліть існувала в умовах Холодної війни. Світ змінюється, і змінюється дедалі швидше - з`являються нові виклики, такі як тероризм. І в більшому форматі, з 26 країнами-учасницями, ми повинні довести готовність альянсу реагувати на нові глобальні виклики", - зазначила Президент Латвії.

РІА "Новости"