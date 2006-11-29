Ющенко привітав Ширака з днем народження

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів телефонну розмову з Президентом Франції Жаком ШИРАКОМ, під час якої привітав свого колегу з днем народження.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, Президент України підтвердив своє запрошення Президентові Франції відвідати Україну з офіційним візитом на початку 2007 року.

В.ЮЩЕНКО також поінформував співрозмовника, що в Україні готують до підписання дорожню карту українсько-французьких відносин.

Зі свого боку, Президент Франції розповів про свою участь у саміті НАТО в Ризі, наголосивши, що там йшлося і про євроатлантичну інтеграцію України.

Сьогодні, 29 листопада, Ж.ШИРАКУ виповнилося 74 роки.