У далекій Америці Янукович не забуває про Росію

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Україна і Росія мають розвивати свої відносини як рівноправні партнери.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи із доповіддю у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні.

«Я розглядаю Росію значно ширше, ніж просто ринок для наших товарів та постачальника енергоносіїв. Я роблю це, зважаючи на цілий комплекс факторів: історичних, культурних, родинних, а також геополітичних», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому прем’єр підкреслив, що двосторонні українсько-російські відносини повинні всебічно розвиватися у всіх напрямках, але країни повинні діяти при цьому як рівноправні партнери, виходячи з власних національних інтересів і пріоритетів, насамперед - економічних.