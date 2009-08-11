Росія погодила проект будівництва АЕС у Білорусі

Росія і Республіка Білорусь погодили проект угоди між урядами двох країн про співпрацю при спорудженні білоруської АЕС. Про це йдеться в повідомленні генерального підрядника будівництва АЕС ЗАТ "Атомбудекспорт" за підсумком проведеної спільної наради представників двох країн.

Крім того, сторони підписали план спільної роботи з реалізації першочергових заходів щодо проекту будівництва білоруської АЕС на період до кінця 2009 р.

Перша атомна електростанція в Білорусі будуватиметься за російським проектом "АЕС-2006". Проектована потужність АЕС становить 2,4 тис. МВт, введення першого енергоблоку в експлуатацію планується в 2016 р., другого - в 2018 р.

Для розміщення станції обраний Островецький майданчик у Гродненській області. "Атомбудекспорт" споруджуватиме АЕС на умовах повної відповідальності генерального підрядника - "під ключ".

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